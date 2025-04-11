صحة الشيوخ: تطوير قطاع الصحة وتنمية الصعيد في قلب اهتمامات الدولة المصرية

أعرب النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن تقديره الكبير للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها.

وأضاف خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا مثل الصعيد، حيث تبذل جهود كبيرة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منوها بتصريحات رئيس الوزراء على هامش زيارته لاسيوط وتأكيده أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس السيسي، لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك توجيها دائما باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

تنمية القطاع الصحي بالصعيد

وأوضح رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة أسيوط أمس تعد خطوة هامة في إطار دعم وتنمية الصعيد، حيث قام بتفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد تطويره، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات الصحية في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الصحة بالمحافظات المختلفة، وتخصيص استثمارات ضخمة لتحسين وتطوير المنشآت الصحية، وأكد أن المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها في محافظة أسيوط، والتي تشمل مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات قائمة، تساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين في الصعيد.

وشدد النائب، على تقديره للدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في تحسين النظام الصحي، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يسهم في تقديم خدمات صحية أفضل وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق استدامة المشروعات الصحية.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته، مؤكدًا على أن هذه الجهود المبذولة من الحكومة في تنمية الصعيد، وخاصة في مجال الصحة، تعكس رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

