وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي

يشارك دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان "أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة/فلسطين"، وذلك بمشاركة دكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، و أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، و هـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

استعرض وزير الخارجية خلال مداخلته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحاً لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته.

وشدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيراً قسرياً وليس هجرة طوعية.