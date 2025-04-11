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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل غزل المحلة ضد سموحة في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة
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أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الجمعة، نظيره سموحة على ملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام سموحة، بجانب قائد الفريق عبده يحيى ورشاد العرفاوي.

يحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه - محمد بن شرقي - أحمد فوزي

وفي الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

ويجلس على مقاعد بدلاء غزل المحلة كل من: أحمد النفراوي، محمد حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب.

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