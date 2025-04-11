طارق قنديل: الأهلي جاهز لتنظيم بطولات إفريقيا لكرة اليد بشكل مثالي

رحب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم32، وبطولة إفريقيا ‏للأندية أبطال الكؤوس رجال وسيدات رقم41، بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة ‏اليد، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري، في بداية كلمته خلال مراسم قرعة البطولة التي أجريت ‏اليوم بمقر النادي بالجزيرة.‏

وأكد قنديل في كلمته خلال مراسم القرعة حرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على استضافة البطولتين؛ نظرا لكون الأهلي، ضلعا رئيسيا ‏في بطولات أفريقيا، فضلا عن دور مصر الكبير والرائد في كافة المجالات على الصعيد القاري.‏

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يولي البطولة أهمية كبيرة، وحرص على توجيه اللجنة العليا واللجان المعاونة لها، على ضرورة ‏تنظيم البطولة بشكل مثالي، استكمالا لتاريخ الأهلي المشرف في تنظيم البطولات القارية والعالمية.

وشدد “قنديل” على وضع كافة الإمكانات اللازمة من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق والبعثات المشاركة في البطولة التي تقام ‏في ضيافة النادي على مدار الأيام المقبلة.‏

تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للأندية

أقيمت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم «41» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل، عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، ومدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة،

أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وأسفرت قرعة السيدات عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي

فيما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.