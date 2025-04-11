محافظ قنا يوجه بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات مع حملات رقابية

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة لأجور المواصلات في أماكن واضحة بجميع المواقف، مع وضع لافتات موضحة لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، وذلك لضمان الشفافية وتسهيل الأمور على المواطنين

كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية لتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات بجميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بها.

جولة ميدانية موسعة

في السياق ذاته، أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة شملت مجمع المواقف بمدينة قنا وعددًا من محطات الوقود، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل التغيرات الأخيرة بأسعار المحروقات.

هدفنا الاطمئنان على استقرار الأسعار

وقال نائب المحافظ في تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز» خلال الجولة: «نحن متواجدون الآن في مجمع المواقف الرئيسي بمدينة قنا، وهو المجمع الذي يربط بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، هدفنا هو الاطمئنان على استقرار الأسعار وفقًا للتعريفة الجديدة، بعد زيادة أسعار الوقود».

وأضاف: «أجرينا عددًا من اللقاءات مع المواطنين والسائقين داخل المجمع، للوقوف على مدى رضاهم عن الأسعار الجديدة ومدى تناسبها مع الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، كما نتابع أيضًا عددًا من محطات الوقود للاطمئنان على توافر البنزين والسولار داخل المحطات».

رصد أي بلاغات أو شكاوى

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم توجيه جميع الوحدات المحلية ومديري المواقف برصد أي بلاغات أو شكاوى أو استفسارات من المواطنين بشأن التعريفة، والتعامل معها بشكل فوري، كما أكد ضرورة تعليق اللافتات التي تتضمن الأسعار الجديدة، ووضع الاستيكرات الخاصة بالتعريفة على السيارات وعلى خطوط السير الداخلي، حتى يكون المواطنون على دراية واضحة بالأسعار المعتمدة.