أسعار الذهب تصعد بقوة ارتفاع 80 جنيها مدفوعة بالتوترات التجارية وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتقرير آي صاغة.



قال سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 80 جنيها خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4650 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولار، لتسجل مستوى 3216 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق عند 3238 دولار.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5314 جنيها، و جرام الذهب عيار 18 سجل 3986 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

الدولار يتراجع والطلب على الملاذ الآمن يرتفع



ووفقا للتقرير اليومي آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4465 جنيها، واختتم التعاملات عند 4570 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 92 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3083 دولار، ، واختتمت التعاملات عند 3175 دولار.



أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية، بدعم من تراجع الدولار، متأثرا بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لتسجل الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند وصل 3238 دولار مدعوم بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارا من يوم السبت، ردا على فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل حاد، حيث فرضت ضريبة جديدة بنسبة 125% تضاف إلى رسوم حالية بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.

الأسواق تترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية



في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية، أعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

لفت، إمبابي، إلى أن تفاقم التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم سيعزز من اضطرابات الأسواق، ويدفع لركو اقتصادي عالمي محتمل.

ومما زاد من دعم ارتفاع الذهب، بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر مارس، والتي عززت الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بدءا من يونيو.



وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم الرئيسي إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.6%، وأقل من 2.8% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوز التوقعات أيضًا. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1%.



وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه.

ويرى جميع مسؤولي السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي تقريبًا أن "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي"، بحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و19 مارس.

مستوى 3500 دولار قد يصبح قريبًا



ويتوقع بنك UBS استمرار ارتفاع الذهب، مستهدف مستوى يتراوح بين 3400 و3500 دولار، طالما استمر عدم اليقين، فمن المرجح أن يظل الطلب على المعدن الأصفر قويا.

وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد أظهرت بيانات شهر مارس استمرار الإقبال المرتفع على الشراء في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة 92 طن الشهر الماضي، وهذا يقارب ما يسجل في فبراير، عندما سجلت أقوى تدفقات شهرية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويرجع مجلس الذهب العالمي هذا إلى ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، وخلال الربع الأول، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 226 طن وهي أكبر زيادة في ثلاث سنوات.



سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة أكبر تدفقات استثمارية، كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية والآسيوية تدفقات استثمارية أيضًا، وبلغت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أعلى مستوى لها منذ مايو 2023 عند 3445 طن، وبفضل ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، بلغت الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 345.4 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس.

ارتفاع كبير



وساهم الارتفاع الكبير في سعر الذهب في أن تكون الزيادة من حيث القيمة في الربع الأول ثاني أقوى زيادة على الإطلاق، ولم يتجاوزها سوى الزيادة في الربع الثاني من عام 2020، ولذلك، كان الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة عاملا رئيسي في ارتفاع سعر الذهب بنسبة 19% في الربع الأول.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اليوم الجمعة، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.