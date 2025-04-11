«ليتهم تصارعوا على خدمة المواطنين».. مصطفي بكري يطالب بإحالة واقعة "خناقة سوهاج" للتحقيق

أكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، أن حديث الرأي العام في سوهاج وغيرها الآن عن خناقة السكرتير العام ونائب المحافظ أمام جمهور المصلين، وفي حضور المحافظ، وبألفاظ نابيه.



وطالب "بكري"، بسرعة تدخل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وإحالة الأمر للتحقيق ، مضيفاً لابد من حل ينهي الصراعات الدائمة بين نواب المحافظين وسكرتيرة العموم، من حيث التنازع في الاختصاصات، ومن له أولوية الجلوس على الكرسي بجوار المحافظ في المؤتمرات، معقبا بقوله: "يا ليتهم تصارعوا علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم".

وكتب “بكري” في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك": “بعض النماذج تسيء للتجربة التي تهدف الدولة من ورائها إعداد جيل جديد من الشباب و تأهيلة للمناصب القيادية”.

