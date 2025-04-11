عارفة عبد الرسول تعلن وفاة زوجها المخرج مصطفى درويش : "رحل رفيق العمر"

أعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول عن وفاة زوجها المخرج مصطفى درويش، ووجهت له رسالة مؤثرة، من خلال منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

رسالة مؤثرة للفنانة عارفة عبد الرسول

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول منشور لها على صفحتها الشخصية ، بكلمات مؤثرة لتنعي رحيل زوجها وجاءت الرسالة "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش".

منشور الفنانة عارفة عبد الرسول

تعليقات الدعم والمواساة

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، على منشور الفنانة عارفة عبدالرسول، وجاءت تعليقات المتابعين بالعزاء والدعاء لها بالصبر والسلوان.

يشار الى أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بميعاد ومكان الدفن أو العزاء حتى الآن.