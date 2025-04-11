أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة

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وزير الدفاع الكويتي: ترشيد استهلاك الطاقة في كافة قطاعات الوزارة

أصدر وزير الدفاع الكويتي ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، اليوم الجمعة، قرارا وزاريا بشأن ترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والماء) في جميع قطاعات ومرافق وزارة الدفاع الكويتية أثناء وعقب ساعات العمل الرسمية، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بناء على القرار تم تكليف فريق بتفقد كل المباني والمنشآت للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال العالية مع مراعاة الوحدات ذات طبيعة العمل الخاصة.

وتابعت الوزارة أن سياسة ترشيد الطاقة تأتي من منطلق تجسيد التعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وضمن إطار واحد يجسد تعاون وتضافر جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة في سبيل ترشيد الاستهلاك مع حلول فصل الصيف والمحافظة على الموارد الحيوية.

مساعد وزير الخارجية الكويتي تطلع على خطوات تمكين المرأة في "خفر السواحل" ومشاركتها بدعم الأمن البحري

قامت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر الدعيج، بزيارة الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية من أجل توحيد الجهود في مجال دعم وتمكين المرأة والاطلاع على إنجازات الإدارة في هذا الشأن، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي لإدارة الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إن المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف، استقبل الشيخة جواهر، خلال الزيارة التي تندرج ضمن سلسلة جولات تقوم بها بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1325" المعني بـ"لمرأة والسلام والأمن."

وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية الكويتي أطلعت خلال الزيارة على عرض مرئي لأهم إنجازات الإدارة العامة لخفر السواحل والدور المحوري للعنصر النسائي ومساهمته الفعالة في مختلف المهام والاختصاصات وما تحقق من خطوات عملية في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في دعم الأمن البحري.

وقامت الشيخة جواهر بجولة ميدانية تضمنت العديد من المرافق الحيوية، بما في ذلك قسم العمليات وأقسام الدعم اللوجستي، إضافة إلى زيارة سارية العلم التي تعتبر رمزا للسيادة الوطنية وجولة بحرية للاطلاع على سير العمليات الميدانية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للأهمية التي توليها وزارة الداخلية الكويتية لتمكين المرأة وتعزيز دورها الحيوي في دعم الأمن البحري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.