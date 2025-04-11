تفاصيل قرعة بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس لكرة اليد

أقيمت اليوم الجمعة قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم «41» التي تقام في النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل، وأجريت القرعة منذ قليل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، ومدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة،

قرعة بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

مجموعة الزمالك

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك المصري، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

قرعة السيدات

وأسفرت قرعة السيدات عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي

فيما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.