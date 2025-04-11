انهيار عقار قديم غرب الإسكندرية.. وجارِ البحث عن 4 أشخاص تحت الأنقاض

شهدت منطقة اللبان بوسط محافظة الإسكندرية حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، وسط البحث عن 4 أشخاص تحت الأنقاض، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والقلق بين الأهالي وسكان المنطقة.



انهيار عقار قديم غرب الإسكندرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم يقع بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وعلى الفور تم الدفع بقوات من قسم شرطة اللبان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف، حيث توجهت جميعها إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الوضع وإنقاذ الضحايا المحتملين.



العقار المنهار مأهولًا بالسكان

وبالفحص المبدئي تبين أن العقار المنهار مكون من ثلاثة طوابق وكان مأهولًا بالسكان، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، فيما لا تزال الجهود مستمرة لرفع الركام والبحث عن باقي السكان.



وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين حال وجود شبهة إهمال أو تقصير.