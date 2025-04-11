محافظ سوهاج يسلم 100 كفالة للأسر الأولى بالرعاية

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، 100 كفالة مالية للأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، وبحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أن قيمة كل كفالة تبلغ 14 ألف و100 جنيه، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئات، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف "سراج" أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا لاستقبال طلبات الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لها.

ووجّه المحافظ خلال الفعالية بصرف قسائم مواد غذائية بقيمة 600 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى حقيبة مواد غذائية، وذلك في لفتة إنسانية تزامنًا مع أجواء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.