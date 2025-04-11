محافظ مطروح يتابع انتظام سير العمل بالمواقف عقب تحريك أسعار الوقود.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، انتظام سير العمل بالمواقف على مستوى مدن المحافظة الثمانية والإطمئنان على الالتزام بتعريف الأجرة الجديدة، عقب تحريك أسعار الوقود.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.



حيث اطمأن محافظ مطروح من رؤساء المدن عبر الراصد المرئي لشاشة مركز السيطرة بالالتزام بتعريفة الأجرة وعدم وجود أى مشكلات أو تجاوزات، والاطمئنان على توافر كميات الوقود الكافية بأنواعه المختلفة بمحطات الوقود على مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورؤساء المدن والالتزام بأسعار الوقود المقررة، بالإضافة إلى توافر اسطوانات الغاز المنزلي والتجارى ومتابعة الالتزام بالاسعار المقررة دون أى تجاوزات.

ووجه محافظ مطروح لإدارة المواقف بمتابعة تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات.

محافظ مطروح يتفقد محطات الوقود عقب تحريك أسعار المحروقات

عقب ذلك قام محافظ مطروح بجولة ميدانية وتفقد محطة وقود ميدان البنك الأهلي وموقف سيارات الأجرة والأتوبيس بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالإسراع في الانتهاء من وضع بنرات واضحة بتعريفة الأجرة الجديدة، وكذلك الملصقات على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة، وفقاً للزيادات الجديدة مع المتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات مع تلقي أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة، والاطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، والتي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم، مؤكدا أنه تم مراعاة الصالح العام للسائقين والركاب.





تكثيف حملات المرور

وشدد محافظ مطروح على تكثيف حملات المرور للاطمئنان على الالتزام بتعريف الأجرة وتشغيل عدادات التاكسى ،مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة أو تجاوز في تسعيرة الأجرة، وإعلان أرقام تلقى أى شكاوى من المواطنين، والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، مشيرا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري في حال مخالفة أى سائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ، 0464943692 والخط الساخن ١١٤ لغرفة عمليات المحافظة.



يذكر أنه قد تم الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.بمايتراوح بين ١٠ الى ١٥ % لسيارات الأجرة و ١٣ جنيها أجرة التاكسي مع بدء فتح عداد الأجرة بسعر ٤،٥ جنيهات لكل كيلو.

محافظ مطروح يتابع انتظام سير العمل بالمواقف عقب تحريك أسعار الوقود

IMG-20250411-WA0022

IMG-20250411-WA0020

IMG-20250411-WA0021

IMG-20250411-WA0019

IMG-20250411-WA0018

IMG-20250411-WA0016

IMG-20250411-WA0017

IMG-20250411-WA0014

IMG-20250411-WA0015

IMG-20250411-WA0012

IMG-20250411-WA0013