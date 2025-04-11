محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025م.



واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة المؤسسة بشارع أسيوط سوهاج، ومحطة مصر للبترول بشارع أخميم سوهاج، وموقف ساقلتة ودار السلام، وموقف سيارات السرفيس الداخلي بمدينة ناصر، ومجمع مواقف المفيض بالحويتي، وموقف المراغة وطهطا وطما بمنطقة سيتي.



والتقى محافظ سوهاج خلال الجولة عددًا من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين، وشدد على وضع الملصقات بصورة واضحة على السيارات لبيان التعريفة الجديدة وأرقام تلقي شكاوى المواطنين، كما وجه بالمتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



وأكد " سراج " على اتخاذ المحافظة عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة أي تلاعب في الأسعار، ومنها " تفعيل غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، وتكثيف المرور بالتعاون بين الوحدات المحلية وإدارة مرور سوهاج لإحكام الرقابة على المواقف، وعلى الطرق، وتعيين خدمات ثابتة ومتحركة.



ووجه المحافظ كذلك بتعيين نائب رئيس مدينة بكل وحدة محلية للتواجد بالمواقف وتذليل أية معوقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا مساس بأسعار الخبز سواء المطعم أوالسياحي، وأن الدولة لا زالت تتحمل جزء كبير من دعم المواد البترولية يصل لـ 11 مليار جنيه سنويا.