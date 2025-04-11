محافظ البحيرة: مراجعة محطات البنزين للتأكد من توفر المواد البترولية

طلبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالسائقين والمواطنين الالتزام بالتعريفة الجديدة، بعد رفع أسعار المحروقات.

مراجعة محطات البنزين

وأشارت خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها، رفعت كامل الاستعداد لزيادة التعريفة الجديدة، منذ مساء أمس، وتم مراجعة محطات البنزين، للتأكد من توفر المواد البترولية، عدم حجبها عن المواطن، وصولا للتعريفة الجديدة.

هناك عدة وسائل لمعرفة التعريفة الجديدة

وأوضحت أن هناك عدة وسائل لمعرفة التعريفة الجديدة، أولها بانر مجمع داخل الموقف التعريفة المعدلة في كل الخطوط، ولافتة عند كل خط، استيركرات معلقة على السيارة نفسها، وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

التعامل بحزم مع أي تجاوزات

وأكدت أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير.