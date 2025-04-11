صور | بعد احتشاد الآلاف.. محافظ الوادي الجديد يتراجع عن سحب أراضي الجمعيات السكنية

استجاب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للمطالب الشعبية، وأعلن، اليوم الجمعة، إلغاء قراره بسحب أراضي جمعيات بناء المساكن، وذلك خلال لقاء جماهيري حاشد ضم الآلاف من المواطنين في باحة المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، عقب صلاة الجمعة.

جاء القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار قرار المحافظ رقم 124 لسنة 2025، الذي قضى بفسخ التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية غير المُرفّقة وسحب الأراضي المخصصة لها، ما أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط المواطنين، ودفعهم إلى إطلاق حملات إلكترونية وهاشتاجات رافضة للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تدخلات نيابية وتحركات لرؤساء الجمعيات عبر اجتماعات طارئة في نقابة الأطباء بمدينة الخارجة.

وامتلأ المسجد عن آخره بحشود قدّر عددها بأكثر من 5 آلاف مواطن، بعضهم حضر الخطبة واقفًا بسبب تزايد الأعداد بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للمسجد بنحو مرتين ونصف.

رفع المواطنون خلال اللقاء شعارات وهتافات تطالب بإلغاء القرار فورًا، مؤكدين أنه لا بديل عن التراجع الكامل عنه.

وفي استجابة مباشرة لتلك الضغوط، أعلن المحافظ إلغاء القرار قائلاً: *"اعتبروا القرار كأن لم يكن، الأرض موجودة كما هي، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق، وأنا لن أعمل أبداً ضد مصلحة الناس، القرار انتهى".*

وأوضح الزملوط أن المحافظة تضم 41 جمعية سكنية، وجرى تقديم عدة مبادرات لدعم توصيل المرافق، حيث تحملت المحافظة 50% من التكاليف في البداية، ثم ارتفعت إلى 80% مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المرافق كانت متوفرة منذ عام 2008 لكن بأسعار مختلفة عن الأسعار الحالية.

وأشار إلى أن جميع الجمعيات مطالبة بتقديم أوراقها وتحديث بياناتها، ملوحًا بأن باب التعاون ما زال مفتوحًا، قائلاً: *"لن أفعل أي شيء ضد مصلحة المواطنين وسأظل أعمل بكل جهدي لصالحهم".*

وبحسب بيان رسمي صدر عن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، جرى الإعلان عن عقد اجتماع، غدًا السبت، مع رؤساء جمعيات بناء المساكن في مختلف مراكز المحافظة، بهدف مراجعة أوضاع الجمعيات، واستلام كشوف المنتفعين، ومحاضر الاجتماعات الأخيرة، وعقود التخصيص.

قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات التعاونية جاء على خلفية عدم توصيل المرافق واستغلال الأراضي في غير ما خُصصت له، وهو ما اعتبره المسؤولون "إخلالًا بالالتزامات التعاقدية"، إلا أن الأهالي رأوا في القرار مساسًا باستقرار آلاف الأسر التي انتظرت سنوات لتسوية أوضاع تلك الأراضي.

وشهدت المحافظة في السابق مبادرات رسمية لتحفيز البناء والإعمار، كان آخرها إعلان تحمل المحافظة الجزء الأكبر من تكلفة توصيل المرافق، دعمًا للتوسع العمراني.

ويرى متابعون أن هذا التراجع يعد انتصارًا لإرادة الجماهير ومؤشرًا على أهمية إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار، لاسيما في المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على المبادرات التعاونية في التوسع السكاني والعمراني.

احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (4)

احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (5)

احتشاد أهالي الوادي الجديد في حالة غضل لرفض قرار المحافظ بسحب أراضي الجمعيات (7)