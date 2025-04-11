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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: الدعم الدولي يعكس تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن فلسطين تحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أن 149 دولة قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين.

الدعم الدولي يعكس تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني 

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال أحد الجلسات بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"،  أن هذا الدعم الدولي يعكس تزايد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل حقوقه المشروعة.

 الحكومة الفلسطينية تواصل التزامها التام بتحقيق مستقبل أفضل لشعبها في غزة

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أشار  إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل التزامها التام بتحقيق مستقبل أفضل لشعبها في غزة، رغم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع نتيجة الحصار والاعتداءات المستمرة.

 

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