إطلاق أول تطعيم بمصر للوقاية من الالتھاب السحائي البكتیري "B"

الجمعة 11/أبريل/2025 - 05:45 م

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن موافقتها على إطلاق تطعيم "بيكسيرو"، الذي يهدف إلى التحصين ضد مرض الالتهاب السحائي أو "الحمى الشوكية"، الذي تسببه بكتيريا النيسيرية السحائية من المجموعة "ب".

ويعد هذا المرض من أخطر الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة في غضون 24 ساعة، حيث يعاني 20% من المصابين من مضاعفات شديدة، في حين يتوفى 10% من المصابين حسب الإحصائيات العالمية.

مؤتمر عالمي رفيع المستوى

وعقدت هيئة الدواء مؤتمرًا علميًا رفيع المستوى، بمشاركة نخبة من خبراء طب الأطفال من مصر والعالم، لمناقشة سبل الوقاية من هذا المرض وأنواعه وتطوره. تم التركيز على إطلاق التطعيم الجديد الذي يوفر حماية فعالة ضد الالتهاب السحائي، وناقش الخبراء كيفية تأثير المرض في مصر ودول شمال إفريقيا.

تناول المؤتمر أيضًا أهمية التحصين ضد المرض، خاصة في الأشهر الأولى من عمر الرضع، حيث أظهرت الإحصائيات العالمية ارتفاع معدلات الإصابة بين هذه الفئة العمرية. كما أشاد الخبراء بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير تطعيمات ضد الالتهاب السحائي على مدار الأعوام.

تحدٍ علمي

من بين الحضور البارزين، كان البروفيسور محمد خير طه، الباحث بمعهد باستور بفرنسا، الذي أشار إلى أن تطوير تطعيم ضد المجموعة "ب" كان تحديًا علميًا استمر لسنوات، حتى تمكنت التقنيات الحديثة من إنتاج هذا اللقاح الأول من نوعه في مصر. كما تحدث دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، عن أهمية التحصين في الحماية من مضاعفات المرض التي قد تشمل فقدان السمع والصرع وفقدان الأطراف.

من جانبه، أكد دكتور جمال سامي، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، على ضرورة التشخيص المبكر والعلاج السريع لمرض الالتهاب السحائي لتجنب مضاعفاته الخطيرة مثل التسمم الدموي وفقدان القدرة العقلية.

واختتم المؤتمر بتأكيد أهمية رفع مستوى الوعي بين أولياء الأمور حول تطعيم الأطفال في الوقت المحدد للوقاية من هذا المرض الخطير.

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