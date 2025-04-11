مصر تعزز حضورها في مهرجان كان السينمائي من خلال جناح موحد

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن حضوره في مهرجان كان السينمائي المقبل، من خلال خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر السينمائي، سيكون المهرجان مشاركًا رئيسيًا فيها، إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، ضمن جناح مصري موحد.

ترويج عالمي وتعزيز للشراكات

يؤكد هذا التعاون، مع مؤسسات مصرية بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، على التزام مهرجان الجونة المتجدد بالترويج لصناعة السينما المصرية عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية، وسيكون الجناح المصري بمثابة مركز رئيسي للتواصل والنقاشات وعرض المشاريع القادمة.

يستعد مهرجان الجونة السينمائي، بالتعاون مع شركائه، لاستضافة سلسلة من الفعاليات الجذابة، مثل حلقات نقاشية تضم خبراء الصناعة، تركز على أحدث االتجاهات الدولية، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات السينمائية في المشهد السينمائي العالمي، بالإضافة لعدد من فعاليات التشبيك، التي توفر فرصًا غير رسمية للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين ومحترفي الصناعة.

يؤكد هذا الحضور الموحد في مهرجان كان، من خلال الجناح المصري، التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجناح في مهرجان كان السينمائي بالإرتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون الهادف داخل مجتمع السينما الدولي.

عن مهرجان الجونة السينمائي

يُعد مهرجان الجونة السينمائي، الذي تأسس عام ،٢٠١٧ أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف إلى ربط صناع الافلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدًا أن يكون حافزًا لتطوير السينما في العالم العربي، وخاصة من خلال ذراعه المختصة في صناعة السينما: منصة سيني جونة.