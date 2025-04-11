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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بسبب مشادة لفظية

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قراراً  بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج ، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح ، مؤكدة على ضرورة إلتزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة .

وزيرة التنمية المحلية تقرر إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة التي حدثت مع نائب محافظ سوهاج الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ة بمختلف المحافظات