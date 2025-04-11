سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقدار 150 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة بمختلف الاعيرة الذهبية

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 نحو 5314 جنيها للبيع و5342 جنيها للشراء

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 نحو 4650 جنيها للبيع و4675 جنيها للشراء

عيار 18

وصل سعر عيار 18 نحو 3985 جنيها للبيع و 4007 جنيها للشراء

عيار 14

وبلغ عيار 14 نحو 3100 جنيها للبيع و3116 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعرأوقية الذهب نحو 3229 دولار للبيع و 3230 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.2 ألف جنيها للبيع و 37.4 ألف جنيها للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.