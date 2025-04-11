منتخبا الناشئين والناشئات للطائرة يستعدان لبطولة العالم من إيطاليا

غادرت بعثتا منتخبي مصر للكرة الطائرة تحت 19 سنة للناشئين والناشئات إلى دولة إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كورناكيا الدولية الودية، والتي تقام خلال الفترة من 11 وحتى 22 أبريل الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 19 سنة 2025 خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو المقبل في مدينتي أوسييك، كرواتيا وبلغراد، صربيا، بمشاركة 24 فريقا.

وتضم مجموعة مصر في البطولة المجموعة الأولى، كرواتيا، تايلاند، مصر، كندا، المكسيك، ألمانيا.

فيما تقام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة 2025 خلال الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل في طشقند، أوزبكستان، بمشاركة 24 فريقا أيضا.

وتضم مجموعة مصر في البطولة المجموعة الثالثة، إيران، إيطاليا، مصر، تونس، بولندا، إسبانيا.

تضم بعثة منتخب الناشئات تحت 19 سنة الجهاز الفني والطبي كالتالي، إيهاب علي المدير الفني، محمد عبد المنعم المدرب، مي محمود المحلل التقني، د. لمياء جبيلي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة اللاعبات (14 لاعبة)، مريم عمرو إبراهيم، ملك وائل سعدة، جينا محمد متولي، كرمة علي فخري، سلمى محمد ياسين، سما محمد عبد المولى، ملك علاء غباشي، جودي أحمد مهدي، هيا حسام عاطف، هنا محمد سليمان، ريتاج هشام حمدي، فريدة عزيز موسى، نيجار إسماعيل أبو الحسن، نور حمدي الصافي.

أما يقود بعثة منتخب الناشئين تحت 19 سنة الجهاز الفني كالتالي، هاني مصيلحي المدير الفني، محمد رفعت المدرب العام وليد محمد المدرب.

وتضم قائمة اللاعبين (14 لاعبًا)، محمد أمير الكومي، حمزة ياسين أمين، أحمد يوسف سعد، عمر وائل عيسى، زين الدين سامح منتصر، أحمد محمد ياسين، خالد محمود عبد السلام، أحمد عزت أحمد، مهند محمد ربيع، زياد هشام حجاج، عبد الرحمن سعيد بخيت، عمر مجدي محمد، محمد عاطف بيومي، زياد طارق العناني.

ويأتي ذلك في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لخوض البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها بطولات العالم.

ويحرص الاتحاد على توفير كل سبل الدعم الفني والإداري والطبي، بما يسهم في رفع كفاءة اللاعبين واللاعبات وتمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة العالمية.