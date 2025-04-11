القاهرة الإخبارية: أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في غزة وخان يونس وسط قصف مكثف

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر صباح اليوم أوامر إخلاء جديدة لسكان المناطق الشرقية من المدينة، وتشمل هذه الأوامر عبسان الجديدة، خزاعه، وعبسان الكبيرة، حيث طُلب من السكان النزوح نحو المناطق الغربية من المدينة، في وقت لا تُعتبر فيه تلك المناطق آمنة، إذ إنها تتعرض هي الأخرى لقصف متواصل.

طائرات الاحتلال قصفت خيمة في منطقة المواصي

وأوضح “جبر”، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرات الاحتلال قصفت خيمة في منطقة المواصي، وهي نفسها المنطقة التي تطلب إسرائيل من الفلسطينيين التوجه إليها، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، وفي وسط مدينة خان يونس، استهدفت الطائرات منزلًا لعائلة الفره، ما أسفر عن مجزرة بحق العائلة التي استشهدت بأكملها.

القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مدينة رفح الفلسطينية

أما في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، فأكد جبر أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا، مستهدفًا الأراضي الزراعية والمناطق الشرقية للمدينة بقذائف مدفعية عشوائية.

محيط مدرسة المزرعة في دير البلح تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاستطلاع

كما أشار إلى أن المنطقة الوسطى، وتحديدًا محيط مدرسة المزرعة في دير البلح، تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاستطلاع، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

أوامر إخلاء جديدة صدرت كذلك للمناطق الشرقية في مدينة غزة

وأضاف أن أوامر إخلاء جديدة صدرت كذلك للمناطق الشرقية في مدينة غزة، شملت حي الشجاعية، حي التفاح، حي الزيتون وأطراف من تل الهوى، حيث طُلب من السكان التوجه نحو الغرب، رغم استمرار القصف المدفعي والجوي على تلك المناطق منذ ساعات الصباح.