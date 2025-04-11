وزير الشباب يُشارك في احتفالية "يوم اليتيم" بحديقة الأزهر

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فعاليات احتفالية "يوم اليتيم" التي تنظمها محافظة القاهرة بحديقة الأزهر، بمشاركة نحو 250 طفلًا وطفلة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهد الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، في أجواء إنسانية وترفيهية مميزة تهدف إلى دعم الأطفال وتقدير دور الأسر البديلة.

تضمنت الفعاليات حفل غداء، وعروضًا فنية، وورش رسم، ومسابقات، وتوزيع هدايا وملابس وألعاب للأطفال، إلى جانب تكريم عدد من الأمهات البديلات، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة الوزارة في هذه الاحتفالية تأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي والإنساني، وحرصها على دمج الأطفال الأيتام في الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وأوضح "صبحي" أن رعاية الدولة لأبناءها من هذه الفئة؛ يعكس توجيهات القيادة السياسية ببناء مجتمع شامل وداعم لكل فئاته.