أهم أخبار الإمارات اليوم الجمعة

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الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى ميانمار

بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة إلى ميانمار، وهذا ضمن إطار استجابتها السريعة لتداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

وتم تنفيذ المبادرة من قبل قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال تسيير العديد من الرحلات الجوية، وذلك تأكيدا على التزام الإمارات الدائم بالعمل الإنساني، واستجابتها الفاعلة للأزمات الإنسانية الدولية.

وتشمل شحنة المساعدات ما يزيد عن 200 طن من المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والمساعدات الطبية، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة المتضررين ودعم جهود التعافي.

وتأتي هذه المساعدات بعد أن أنهت فرق الإنقاذ الإماراتية مهامها الإنسانية في المناطق المتأثرة، استكمالا للجهود التي تبذلها الإمارات في دعم المجتمعات المنكوبة حول العالم.

وأشاد رئيس وزراء منطقة يانغون يو سو ثين، الجهود الإنسانية المقدمة من الإمارات إلى ميانمار، معربا عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الإماراتي، على هذا الدعم والوقوف إلى جانب شعب ميانمار في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح التضامن التي تميز الإمارات في تعاملها مع الأزمات العالمية.

وتجسد هذه الجهود القيم الإنسانية الراسخة للإمارات، وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف معاناتهم، مما يعزز مكانتها رمزا للعطاء والتضامن الإنساني على المستوى الدولي.

شرطة دبي تحتفل بتخريج الدفعة الـ5 من دبلوم الابتكار

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي حفل تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي دبلوم “الابتكار والبحث والتطوير” وعددهم 22 منتسبا، وهذا بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من القيادات الشرطية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

وأكد اللواء مراد أن البرنامج خطوة استراتيجية لصناعة جيل من الضباط والموظفين القادرين على تقديم حلول مبتكرة تدعم مكانة دبي مدينة ذكية وآمنة، مشيرا إلى أن مواجهة تحديات العصر الرقمي تتطلب دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بالأمن، وهو ما يقدمه الدبلوم بوصفه مسارا تطويريا متكاملا.