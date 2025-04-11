ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الرئاسية الثانية

يخضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لأول فحص طبي، خلال ولايته الرئاسية الثانية. وكتب ترامب - على منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، معلنا عن هذا الفحص - "أنا بحال أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الفحص الطبي قد يقدم أول توضيح لوضع ترامب الصحي منذ تعرضه لإصابة سطحية في أذنه من رصاصة في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو الماضي.

وعادة ما يحدد البيت الأبيض البيانات التي ستنشر من الفحص الصحي للرئيس. وترامب غير ملزم بالإفصاح عن أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لإجراء الفحص الرئاسي.