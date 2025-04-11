الناقد سيد الوكيل: مصطفى بيومي تجربة نقدية فريدة لن تتكرر

أكد الناقد الأدبي سيد الوكيل خلال حفل تأبين مصطفى بيومي أن الكاتب والناقد الراحل مصطفى بيومي كان يتمتع بقدرة استثنائية على النفاذ إلى أعماق الشخصيات الأدبية، والوصول إلى المسكوت عنه في تفاصيلها، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه.

وقال الوكيل: مصطفى بيومي كان يمتلك حسّا فنيا وبصيرة نقدية تجعله يقف عند المعاني الخفية والملاحظات الدقيقة في كل شخصية يتناولها، خاصة حين كتب عن نجيب محفوظ، حيث كشف أبعادًا غير مرئية في كتاباته، لم يلتفت إليها الكثيرون.

وأضاف: ما يميز بيومي حقًا هو ذكاؤه الإنساني، وكتاباته النقدية السلسة التي تأخذ القارئ في رحلة عميقة دون تعقيد فلم أرى أحدًا يكتب النقد بهذه السلاسة والوعي، فهو حالة فريدة في المشهد الثقافي.

وأشار الوكيل إلى أن مصطفى بيومي كان ملمًّا بالشخصيات التي يكتب عنها من جميع الجوانب: الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يجعله ناقدا شاملا قادرا على تقديم قراءة مختلفة وعميقة تتجاوز ظاهر النص.