مصر تكشف ملامح إعمار غزة بـ3 مراحل تبدأ بالتعافي وتنتهي بالإدارة الفلسطينية

كشف الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن رؤية مصر الطموحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطة ستنطلق من ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة "التعافي المبكر"، يليها إعادة إعمار البنية التحتية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي إعادة الإعمار الشاملة وفق إطار زمني محدد.

وفي كلمته خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أكد عبدالعاطي أن مصر لن تدخر جهدًا في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التحديات المرتبطة بالحوكمة والأمن في غزة ستُناقش مع الجانب الفلسطيني، إلى جانب الشركاء العرب والدوليين، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.

لجنة إدارية تكنوقراط

وأوضح الوزير أن هناك تصورًا لتشكيل لجنة إدارية مؤقتة تتألف من 15 تكنوقراطًا من غزة، غير منتمين لأي تيارات سياسية، تتولى إدارة القطاع لمدة ستة أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيدًا لتحقيق الوحدة الوطنية.

وخلال هذه الفترة، ستتولى السلطة الفلسطينية الإشراف على الجوانب الأمنية والحياتية اليومية في غزة، بهدف توحيد الضفة الغربية والقطاع، مؤكدًا أن الفلسطينيين أنفسهم سيتولون إدارة الملف الأمني بدعم وتدريب مصري لعناصر الشرطة، مع توظيف كوادر أمنية جديدة لضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة.