وزير الخارجية: نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في دياره

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة: إننا نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في دياره، لأنه لا يوجد أي سبب قانوني أو أخلاقي يبرر إخراجهم من بلادهم حتى لو تحت عنوان الخروج الطوعي أو النزوح القسري أو الخروج لفترة مؤقتة أو بشكل دائم.

التسميات والشعارات التي تحرم الفلسطينيين من أرضهم خطوط حمراء

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز": إن كل التسميات والشعارات والصياغات التي من شأنها أن تحرم الناس من أن يبقوا على أرضهم كما نقول دائما في الأردن وفي مصر هذه خطوط حمراء بالنسبة لنا ولن نسمح بأن يحدث هذا.

نلتقي مع الشركاء الدوليين من أوروبا وروسيا والصين

وأكد: إن هذا ما نحاول فعله بالتعاون مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وفي قطر وفي المجتمع الدولي، ولهذا كان من المهم جدا أن نعقد هذا الاجتماع من أجل أن تلتقي اللجان الوزارية للدول العربية والإسلامية، وأن نلتقي مع الشركاء الدوليين من أوروبا وروسيا والصين، وسوف نستمر في العمل على هذه الجهود، ونحن في المرحلة الأخيرة من العمل مع الأمم المتحدة ومع شركائنا في الحكومة والسلطة الفلسطينية حتى نستعد حالما نحقق وقف إطلاق النار مباشرة سنعقد المؤتمر وسنجعل الخطة قابلة للتطبيق.