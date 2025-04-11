زي النهاردة.. مبايعة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 11 إبريل العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها..



عام 685 مبايعة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين.

عام 800 ثورة جبل فوجي البركاني.

وعام 1130 وقوع معركة البحيرة بين الموحدين والمرابطين في المغرب.

عام 1241 - الجيش المغولي يهزم نظيره المجري في «موقعة موهي».



عام 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى



عام 1899 الولايات المتحدة تتولى شؤون جزر الفلبين بدلًا من إسبانيا.

عام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية.

عام 1932 نجاة رئيس المجلس النيابي السوري صبحي بركات من محاولة اغتيال في بيروت قام بها طالب سوري في الجامعة الأميركية.



عام 1951 لرئيس الأمريكي هاري ترومان يصدر قرارا بإقالة الجنرال دوغلاس ماكارثر من منصبه كقائد أعلى لقوات الحلفاء في الحرب الكورية وذلك بعد اقتراحه بضرب الصين بقنابل نووية بسبب تدخلها بالحرب.



1956 الحكومة الفرنسية تقرر إرسال أكثر من مئتي ألف جندي من أفراد الاحتياط إلى الجزائر وذلك لكبح الثورة التي كانت تتصاعد بقيادة جبهة التحرير الوطني.



عام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء

عام 1979 الإطاحة بالرئيس الأوغندي عيدي أمين.

عام 1982 اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعة من الصهاينة بقيادة مائير كاهانا.

عام 1986 مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى الأرض.

عام 1990 اتفاق أمريكي سوفيتي على تدمير ثمانية بالمائة من مخزون الأسلحة الكيميائية.

وعام 1992 الجيش الجمهوري الإيرلندي المناوئ للسيطرة البريطانية على أيرلندا الشمالية يفجر قنبلة في حي المال بالعاصمة البريطانية لندن، وقد أدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

عام2001 الصين تطلق سراح طاقم طائرة تجسس أمريكية هبطت اضطراريًا بعد ارتطامها في الجو مع مقاتلة صينية.

2006 - الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعلن أن بلاده نجحت بتخصيب اليورانيوم لاستخدامه في الأغراض السلمية، وقد أثار هذا الإعلان ضجة في العالم.

2010 بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 سنة.

2011 عملية عسكرية تؤدي إلى اعتقال رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو وتسليمه إلى سلطات الرئيس المنتخب الحسن واتارا.

2016 مجلس الوزراء السعودي يُعيد تنظيم عمل ههيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وذلك عبر الحد من صلاحيَّاتها التنفيذيَّة ودفعها إلى التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن الداخلي السُعوديَّة الأُخرى.

شهد عام 2018 العديد من الأحداث البارزة ومنها:

مقتل أكثر من 257 شخص إثر سقوط طائرة للقوات الجوية الجزائرية من نوع إليوشن إي أل-76 بالقرب من مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

لفترة انتقالية مدّتها عامين، وذلك عقب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2018.

الجيش السوداني يعلن في بيان له عن عزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس عسكري يتولى حكم البلاد لفترة انتقالية مدّتها عامين، وذلك عقب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2018.

الإعلان عن فوز ويكيبيديا العربية بجائزة محمد بن راشد للغة العربية لسنة 2018 عن فئة «أفضل مبادرة لتطوير المحتوى الرقمي العربي».



عام2021 فوز غويلرمو لاسو برئاسة الإكوادور، بعد حصوله على 52.21% في الجولة الثانية للانتخابات.

2022 البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسًا للوزراء خلفالعمران خان بعد حجب الثقة عنه.

