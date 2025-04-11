بـ10 لاعبين.. الجونة يتفوق على زد في الشوط الأول

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على مضيفه زد بهدف للا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

بدأت مباراة زد ضد الجونة، بأفضلية نسبية من لاعبي الفريق الساحلي على المستوى الهجومي، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحداثًا مثيرة.

مباراة زد ضد الجونة

وأوقف حكم المباراة، اللقاء في الدقيقة 22، ليتوجه إلى شاشة تقنية الفيديو بناء على طلب حكم الـVARp لاحتمالية وجود بطاقة حمراء لمحمود حسونة لاعب الجونة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، ألغى حكم المباراة البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء مباشرة في وجه محمود حسونة لاعب الجونة نتيجة تدخل عنيف على لاعب زد.

وبـ10 لاعبين، تمكن فريق الجونة من هز شباك زد في الدقيقة 28، عن طريق فيفور أكيم، الذي استغل خطأ فادحًا من مدافعي زد، ونجح في استخلاص الكرة وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة على زد بنتيجة 1-0.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الجونة في المرتبة الثالثة وفي رصيده 20 نقطة.