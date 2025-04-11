تفاصيل مشادة سائحة أجنبية مع شخص يضرب حماره بالهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة التحقيقات في واقعة تعدي سائحة تحميل جنسية دولة أجنبية، على شخص كان يضرب "حمار " بمنطقة الهرم، وأستمعت الي إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا، أنه أثناء قيام شخص بضرب الحمار الذي يملكه قامت سائحة بنهره عن ذلك وحينما رفض الاستجابة إليها قامت بالاعتداء عليه.

هياج الحمار سبب ضربه



وكشفت أقوال صاحب الحمار أمام جهات التحقيق، بأن الحمار أصيب بحالة هياج مما دفعه لضربه من أجل تهدئته ويس بغرض تعذيبه، وأنه فوجٱ بسيدة أجنبية تقوم بالاعتداء عليه.

الجزاء من جنس العمل



فيما كشفت أقوال السيدة التي تحمل جنسية دولة أجنبية أنها حينما رأت اعتداء شخص على حمار بهذه الوحشية، قامت بنهره وحينما لم يمتثل ذلك قامت بالتعدي عليه في محاولة منها لإنقاذ الحيوان.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الشخص والحمار المعتدى وتكليف لجنة من الطب البيطري لفحص الحيوان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بداية الواقعة بتداول فديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين اعتداء سيدة تحميل جنسية دولة أجنبية على شخص يعتدي على حمار في محاولة منها لإنقاذ الحمار من الضرب، في منطقة الهرم.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بفحص الفيديو و تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.