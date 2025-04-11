أهم أخبار السعودية اليوم

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقرير عن أهم أخبار السعودية وترصد خلاله أبرز وأهم الاحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

جامعة الأمير سلطان السعودية تواصل دورها الفاعل في دعم التقدم الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي

تواكب جامعة الأمير سلطان التقدم المتسارع الذي تحققه السعودية في مؤشر "ستانفورد" 2025 للذكاء الاصطناعي، مؤكدة دورها الأكاديمي والبحثي الفاعل في دعم التوجه الوطني نحو الابتكار والتقنية، من خلال مبادرات إستراتيجية وإسهامات نوعية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم الجمعة.

وأولت الجامعة اهتماما خاصا بتمكين المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، حيث نظمت مؤتمر المرأة الدولي في علم البيانات (WiDS)، الذي يعتبر من أوائل وأبرز المؤتمرات المتخصصة في المنطقة. كما شاركت الجامعة بفعالية في الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، دعما لجهود منظمة اليونسكو في تعزيز دور المرأة في قيادة أبحاث الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتسهم الجامعة في تأهيل الكفاءات السعودية المتخصصة من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية المتقدمة، مثل مسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في مرحلة البكالوريوس، وبرنامج الدكتوراه، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وورش عمل ومعسكرات مكثفة تركز على الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، ما يسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

وتعمل على استقطاب نخبة من الكفاءات البحثية والأكاديمية من جامعات عالمية مرموقة مثل أوكسفورد، وكيمبردج، وجامعة واشنطن، وستانفورد، وغيرها، مما يعزز بيئتها التعليمية ويثري تجربتها البحثية.

ودشنت الجامعة مبادرة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعات عريقة مثل MIT، بيركلي، وستانفورد، ووإمبيريال كولج لندن، في خطوة تعكس التزامها بالتميز العلمي والانفتاح على أفضل الخبرات الدولية.

وتأكيدا على موقعها الريادي في المشهد الأكاديمي الإقليمي، أنشأت الجامعة مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي تعتبر من الأكثر تميزا في الشرق الأوسط من حيث حجم وجودة الأبحاث المنشورة. كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية، في مجالات النقل والطاقة والصحة، بما يسهم في دعم الأولويات السعودية وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار.

الجامعة السعودية الإلكترونية تشارك في المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025"

تشارك الجامعة السعودية الإلكترونية في المعرض الدولي للتعليم (EDGEx 2025)، الذي تنظمة وزارة التعليم السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025 في الرياض، بمشاركة نخبة من القيادات التعليمية، وصناع القرار، والمؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلي أكبر الشركات التقنية في قطاع التعليم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم الجمعة.

وتأتي مشاركة الجامعة لهذا الحدث التعليمي في إطار سعيها المستمر لتعزيز حضورها المؤسسي، وإبراز دورها الريادي في دعم التحول الرقمي في التعليم العالي، واستعراض تجربتها المتقدمة في نموذج التعليم المدمج، الذي يعتبر أحد النماذج السعودية الرائدة في تكييف التقنية لخدمة التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي وتنمية رأس المال البشري.

وخلال فعاليات المعرض، تشارك الجامعة في عدد من الجلسات النوعية، حيث يقدم عميد عمادة التعليم الإلكتروني الدكتور علي بن محمد العماري، ورقة عمل بعنوان: "نظام ذكي لإدارة الامتحانات بكفاءة وقابلية للتوسع والتطوير"، يستعرض خلالها أهم الحلول الرقمية التي طورتها الجامعة لتعزيز كفاءة نظم التقييم وتحسين تجربة الطالب في بيئات التعلم الإلكترونية.

وتلقي الرئيس التنفيذي لكلية التطبيقات الدكتورة أسماء الحمادي، محاضرة بعنوان: "تمكين مستقبل التعليم.. الابتكار، التكنولوجيا، ومواءمة سوق العمل"، تتناول فيها أهمية ربط البرامج الأكاديمية بمهارات المستقبل وتوجهات السوق، والدور الذي تلعبه الجامعة في هذا المجال.