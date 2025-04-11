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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تسعى جاهدة إلى تغيير البنية الديموغرافية للأراضي الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن التهجير القسري والتدمير المستمر للأراضي الفلسطينية والحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل، بالإضافة إلى الاستيطان المتسارع في الأراضي المحتلة، تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل فلسطين.

إسرائيل تسعى جاهدة إلى تغيير البنية الديموغرافية

وأضاف رئيس الوزراء، خلال إحدى الجلسات بمنتدى أنطاليا، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تغيير البنية الديموغرافية للأراضي الفلسطينية من خلال توسيع المستوطنات، ما يعزز سياسة الفصل العنصري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين. 

 تدمير المنازل وتهجير العائلات الفلسطينية

وأشار إلى أن تدمير المنازل وتهجير العائلات الفلسطينية قسريًا يهدفان إلى جعلهم غير قادرين على التمسك بأراضيهم، وبالتالي تهديد وجودهم في وطنهم.

 

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