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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: حجم الدمار في قطاع غزة يفوق الوصف

أيمن الصفدي وزير
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
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قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

حجم الدمار في القطاع يفوق الوصف

وأوضح الصفدي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"،  أن حجم الدمار في القطاع يفوق الوصف، لافتًا إلى أن أعداد الضحايا والخسائر تُعد من الأكبر في التاريخ المعاصر، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

يسعى الاحتلال إلى تحقيق انتصار استراتيجي

وأضاف أن هناك نمطًا جديدًا من التصعيد الإسرائيلي، حيث يسعى الاحتلال إلى تحقيق انتصار استراتيجي في كل من غزة والضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لن يجلب الاستقرار للمنطقة بأي حال من الأحوال.

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