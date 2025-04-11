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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام لتقديم الحماية للفلسطينيين

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
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أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة،  إن مصر مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام أو نسميها بأي تسمية أخرى لتقديم الحماية للفلسطينيين وللعمل على الأفق السياسي الذي سوف يوصلنا إلى الدولة الفلسطينية.

لا يوجد أمن ولا سلام لإسرائيل

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أمن ولا سلام لإسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة بدون الوصول إلى حل نهائيٍ للقضية الفلسطينية يتماشى مع المعايير الدولية ومع تأسيس الدولة الفلسطينية على أراضي يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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