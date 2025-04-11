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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

منظومة التكويد وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية في أول رسالة دكتوراه

الدكتور محمد المنسي
الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي
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تقدم الدكتور محمد المنسي رئيس الحج الزراع المصري بالتهنئة للدكتور اسلام أبوالعلا لحصوله على درجة الدكتوراه بأول رسالة دكتوراة عن منظومة التكويد.

دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية

وناقش اسلام ابو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي رسالة الدكتوراة في إدارة الأعمال بعنوان *دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية*: دراسة تطبيقية والتي بدأ الإطار الزمني للدراسة منذ عام ٢٠٢١ .

وتأتي الأهمية بدراسة التكويد كأحد مداخل علوم الإدارة الحديثة كقدرة حيوية للمنظمات في مواجهة التغيرات البيئية الخاصة بالمنظمات في بيئة تتسم بالتطور والتغيير والتجديد .

حيث أنه ومن خلال الرسالة تم بيان وتأكيد معنوية دور منظومة التكويد في تنمية القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية خاصة في ظل الابعاد التي تم اقتراحها كنموذج للدراسة فيما يتعلق بالتكويد وأبعاده هي ( إدارة البيانات ـ تحديد الهوية الفريدة - التكامل مع الأنظمة الأخري - توحيد النظام) وأبعاد القدرة التنافسية المقترحة و هي ( التميز ، المرونة ، الكفاءة، الجودة ، الابتكار )

الدكتور إسلام أبو العلا
الحجر الزراعي منظومة التكويد القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية التغيرات البيئية