للصعود إلى مونديال قطر 2025.. منتخب مصر للناشئين يواجه أنجولا اليوم

يلتقى اليوم السبت منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٨ (تحت ١٧ عامًا)، مع نظيره أنجولا، فى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم تحت ١٧ عاما قطر ٢٠٢٥.

مشوار منتخب مصر

وكان منتخب مصر، تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفنى تأهل إلى الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم تحت ١٧ عامًا، بعدما احتل المركز الثالث فى المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا فى المغرب.

وخسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا فى لقاء الجولة الأولى ٤-٣، وأمام بوركينا فاسو ٢-١، فى الجولة الثانية وفاز فى مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة على الكاميرون ٢-١.

على الجانب الآخر، احتل منتخب أنجولا، المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة، فى منافسات كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ عامًا.

منتخبات ربع النهائي

ويتواجد فى ربع النهائى كلا من: منتخبات بوركينا فاسو وزامبيا والمغرب وجنوب أفريقيا وساحل العاج والسنغال وتونس ومالي وضمنوا جميعاً الصعود إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥.

بينما يتواجد ٤ منتخبات فى الملحق المؤهل لكأس العالم وهم منتخبات مصر وأوغندا وجامبيا وأنجولا.

ومن المقرر أن يتم تمثيل قارة أفريقيا بـ ١٠ منتخبات فى البطولة الموسعة الجديدة لكأس العالم المقرر إقامتها فى قطر.

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت ١٧ عاما ٢٠٢٥ التى ستقام فى قطر فى نوفمبر المقبل حيث يتأهل ١٠ منتخبات من أصل ١٦ منتخبا يشارك فى البطولة.

وينص نظام البطولة الأفريقية على تأهل أول وثانى كل مجموعة للدور ربع النهائى وكذلك مونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التى تحتل المركز الثالث فى المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره فى المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبى المركز الثالث فى المجموعتين الثانية والرابعة.

من جانبه؛ يسعى أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر تحت ١٧ عاما لمواصلة مسيرته مع هذا الجيل وحجز تذكرة التأهل إلى كأس العالم لأن فى حالة الخسارة أمام أنجولا غداً تنتهى مسيرة هذا الجيل.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كلا من: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوى - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامى - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزى - عمر العدوى - عبدالعزيز الزغبى - فارس فخرى - إبراهيم السيد -أنس رشدى - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.