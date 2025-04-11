ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: الفلسطينيون مستمرون في نضالهم للحصول على حقوقهم

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن أكثر من 200 ألف فلسطيني تم طردهم من وظائفهم في أراضي الداخل المحتل بسبب السياسات الإسرائيلية.

إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة

وأشار خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والذي نقلت فعالياته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة في مخيمات الضفة الغربية من خلال ممارسات غير قانونية تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين.

الحرب مستمرة منذ وجود الاحتلال قبل 70 عامًا

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل مستمرة منذ وجود الاحتلال قبل 70 عامًا، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيستمرون في نضالهم للحصول على حقوقهم، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

الحرب الإسرائيلية إسرائيل الحرب الإسرائيلي السياسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية الشعب الفلسطين أنطاليا الدبلوماسي رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء فلسطين مخيمات الضفة الغربية