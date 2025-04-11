رئيس الوزراء الفلسطيني: الفلسطينيون مستمرون في نضالهم للحصول على حقوقهم

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن أكثر من 200 ألف فلسطيني تم طردهم من وظائفهم في أراضي الداخل المحتل بسبب السياسات الإسرائيلية.

إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة

وأشار خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والذي نقلت فعالياته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة في مخيمات الضفة الغربية من خلال ممارسات غير قانونية تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين.

الحرب مستمرة منذ وجود الاحتلال قبل 70 عامًا

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل مستمرة منذ وجود الاحتلال قبل 70 عامًا، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيستمرون في نضالهم للحصول على حقوقهم، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.