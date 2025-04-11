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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كشف غموض واقعة التعدي على طفلة بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض تعرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات لواقعة شروع في قتل بمقابر قرية شلقان بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن مدمن مخدرات حاول استدراجها والشروع في التعدي عليها.

وتبين أن الصغيرة خرجت من منزلها في الـ 9 مساءً لإلقاء القمامة وتصادف مرورها في الشارع مع مدمن مخدرات، استدرجها إلى مقابر القرية لمحاولة الاعتداء عليها وعندما حاولت الصراخ استخرج آلة حادة وأصابها بجرح قطعي في الرقبة.

وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية


وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة. 

أمن القليوبية شروع في قتل قرية شلقان بالقناطر مديرية أمن القليوبية