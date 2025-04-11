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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عصام السقا: عملت معايشة عشان شخصية النبطشي في "إش إش"

عصام السقا
عصام السقا
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كشف الفنان عصام السقا عن كواليس شخصية نصه التي جسدها من خلال مشاركته في مسلسل "إش إش"، وقدم من خلالها شخصية نبطشي أفراح ضمن أحداث العمل.

كواليس الشخصية والتحضير

وتابع خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى "في الأول كنت خايف لما محمد سامي عرض عليا الدور ده، وطلبت العب اي شخصية تانيه ولكن هو تمسك، وقالي هتعمله حلو اوي".

وأكد السقا أنه استعد للشخصية بشكل جيد، وتناقل للمعايشه على أرض الواقع مع أرباب مهنة النبطشي، وسافر عدد من المحافظات مثل البحيرة وطنطا والفيوم، وشارك كل أساليهم في العمل، وقدم فقرات على المسرح.

ماجد الكدواني الأبرز في تقديم الشخصية 

واختتم الفنان عصام السقا معلقاً على أداء الفنان ماجد الكدواني في تقديم تلك الشخصية أنه الأبرز، وقدمها بأداء يصعب على أي فنان منافسته في الأداء الفني.

أبطال مسلسل إش إش 

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، ادوارد، شيماء سيف، عصام السقا، محمد الشرنوبي، والإخراج محمد سامي.

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