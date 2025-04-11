وزارة الشباب تنظم المعارض الختامية للنشء بشمال سيناء

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء المعارض الختامية

(لبرنامج الفنون التشكيلية - البرنامج المهارى لتعليم النشء الحرف التراثية) وذلك فى محافظة شمال سيناء.

وشملت المعارض المنتجات النهائية التى تم تنفيذها أثناء فترة برنامج الفنون التشكيلية -والذي تم تنفيذهاعلى مدار ثلاثة أشهر- فى مجالات ( النسيج - الجلود - الخيامية ، الصدف، المجسمات الخشبية) ويعد هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى النشء. وتضمن فاعليات البرنامج تنفيذ مجموعة من الورش التعليمية والتفاعلية للنشء وتعليمهم مهارات استخدام النسيج وصناعة الخزف وتشكيله وتجهيزه بكل المراحل.

وتضمنت المعارض منتجات البرنامج المهارى لتعليم النشء الحرف التراثية والذى تم تنفيذه فى مجالات الاركيت والأواني الفخارية، وتضمن تنفيذ مجموعة من الورش التعليمية والتفاعلية للنشء واطلاق المهارات الابداعية والفنية لديهم وتعليمهم مهارات استخدام الاركيت وانتاج المشغولات والصناعات الفنية والتراثية وتجهيز المنتجات بكل المراحل ، بهدف تنمية المهارات الفنية والابداعية والحفاظ على التراث وتعليم الحرف اليدوية للنشء من خلال الفنون المختلفة .