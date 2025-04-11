مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة من أعلى دائري بشتيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص من أعلي الطريق الدائري بمنطقة السكة الحديد ببشتيل لعبة، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق وراء انقلاب السيارة والذي تسبب في وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين.

انقلاب سيارة ميكروباص من أعلي دائري بشتيل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بمنطقة السكة الحديد ببشتيل لعبة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة من أعلي الطريق الدائري بمنطقة بشتيل نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 أشخاص بينهم 4 أشقاء هم كلا من:

أسماء المصابين في حادث بشتيل

آية سمير، 35 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى. ريناد حازم، 10 سنوات، سحجات وكدمات. روان الباشا، 17 سنة، كسور متعددة بالأطراف. ريتاج الباشا، 12 سنة، كسر بالذراع الأيسر. سيف الباشا، 11 سنة، كسر بالذراع الأيسر واشتباه نزيف في البطن رنا الباشا، 29 سنة، اشتباه كسر بالحوض. صباح حسن، 40 سنة، كسر بالساقين واشتباه نزيف في المخ.

الإسعاف تنقل مصابي حادث بشتيل

جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورجحت التحريات أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق وراء انقلاب السيارة من أعلي الطريق الدائري.

قرارات من النيابة في حادث بشتيل

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثامين المتوفين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

1000056111

1000056110

1000056109

1000056106

1000056107

1000056108

1000056105