كشف غموض العثور على جثة مقطعة داخل جوال بالقناطر الخيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بهيش بجوار نهر النيل وجزء من جسده مقطع بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاما باستدراج المجني عليه وقتله، إثر وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة.

العثور على جثة داخل جوال بجوار النيل بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور جثة شاب داخل جوال وملقاة بجوار نهر النيل بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، العثور علي جثة شاب يدعى "سيد.ع.و" وشهرته "وائل وافي" مقيم أبوالغيط جثة هامدة وملقاة داخل جوال بجوار نهر النيل، عقب اختفاءه منذ 5 أيام.

كما تبين ان الجثة بها عدة طعنات وقيام المتهمين بتقطيع جزء من قدميه.

علاقة عاطفية دامت 12 عامًا وراء الجريمة

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وربة منزل قاموا باستدراج المجنى عليه وقتله، اثر وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة استمرت 12 عاما وقام المجني عليه بابتزاز المتهمة بصور ومراسلات، قامت علي إثرها المتهمة بالتخطيط والاستعانة بالمتهم التى تربطها بها علاقة لمدة عامين للتخلص من المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.