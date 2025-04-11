محافظ سوهاج يقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام بسبب تجاوز لفظي

تقدم محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بمذكرة رسمية ضد سكرتير عام المحافظة، بعد تجاوزه اللفظي في حق نائب المحافظ، محمد عبد الهادي، خلال افتتاح أحد المساجد في منطقة الكوامل.

وفي تفاصيل الحادث، أثناء حضور فعاليات افتتاح المسجد، وقع خلاف لفظي بين سكرتير عام المحافظة ونائب المحافظ، حيث وجه الأول كلمات مسيئة للأخير، قائلاً له: "لو عندك دم اركب عربيتك"، ثم أضاف خلال تصوير بعض المواطنين مع المحافظ ونائبه: "أمشي يلا"، وقد أثار هذا التصرف استياء الحضور في المكان اللذين أكدوا أن الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج شخص مسئول يحظي بتقدير الجميع وعلي قدر من الخلق على خلاف تجاوزات السكرتير العام المتعددة.

وقال مصدر مسؤول في محافظة سوهاج إن المحافظ، إن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، تقدم بمذكرة رسمية إلى الجهات المعنية بالواقعة، معربًا عن استنكاره لهذا التصرف الذي يتنافى مع قيم التعاون والاحترام المتبادل بين أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوضيح حقيقة الواقعة ومعاقبة المتسبب في هذا التجاوز.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المحافظة ستواصل العمل من أجل تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع موظفي الدولة وأعضاء الجهاز الإداري في جميع أنحاء المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة حدثت أثناء فعاليات الاحتفال بافتتاح المسجد في منطقة الكوامل، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، حيث تم التقاط صور تذكارية للمواطنين مع المحافظ ونائبه، ما جعل الموقف أكثر إثارة للجدل بين الحضور.