هواتف لن يعمل عليها واتساب في 2025: هل هاتفك بينها؟

مع بداية 2025، قررت شركة واتساب الاستمرار في رفع معايير الأمان والأداء لتطبيقها، وهو ما أدى إلى وقف الدعم عن عدد من الهواتف القديمة التي لم تعد تواكب التطورات التقنية، سواء من حيث أنظمة التشغيل أو قدرة المعالجة. هذا القرار لا يعني خللًا في هذه الأجهزة، لكنه جزء من سياسة التطبيق في التركيز على السرعة، التشفير، والأداء العالي.

واتساب يودّع هذه الأنظمة نهائيًا

بدءًا من مارس 2025، توقف تطبيق واتساب عن العمل على الهواتف التي تعمل بالأنظمة التالية:

أندرويد 5.0 (Lollipop) والإصدارات السابقة لها

iOS 11 وما دون ذلك

ويعني ذلك أن أي هاتف ذكي لم يحصل على تحديثات بعد هذه الإصدارات، لن يتمكن من استخدام واتساب بشكل طبيعي، سواء في الرسائل أو المكالمات أو حتى استقبال الإشعارات.

أبرز الهواتف التي خرجت من الخدمة

فيما يلي قائمة ببعض الهواتف التي سيفقد مستخدموها إمكانية تشغيل واتساب:

هواتف أندرويد:

سامسونج Galaxy S5

سوني Xperia Z2

إل جي G3

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

ZTE Grand S Flex

هواتف آيفون:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

وحتى وإن كان الجهاز يعمل، فإن واتساب لن يتلقى أي تحديثات أمنية أو فنية، ما يجعله عرضة للمشاكل والأعطال.

لماذا توقف واتساب عن دعم هذه الهواتف؟

تقوم شركة Meta (المالكة لواتساب) بإعادة تقييم الأجهزة المدعومة سنويًا، بهدف:

تحسين تجربة الاستخدام تعزيز الأمان عبر التشفير المتطور إتاحة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة توفير دعم فني فعال لمنصات محدّثة فقط

هل هناك بديل لمستخدمي الهواتف القديمة؟

إذا كان هاتفك من بين الأجهزة غير المدعومة، لديك خياران لا ثالث لهما:

الترقية إلى هاتف حديث يدعم أنظمة التشغيل الجديدة، ما يضمن استمرار استخدامك لتطبيق واتساب بكل كفاءة. البحث عن بدائل مؤقتة للتواصل مثل تطبيقات تيليجرام أو سيجنال، ريثما تتمكن من تحديث هاتفك.

ماذا لو استمررت باستخدام واتساب على هاتف قديم؟

رغم أنه قد يعمل لبضعة أيام بعد وقف الدعم، إلا أن: