صدمة في الأهلي.. حقيقة منع المحترفين من السفر إلى جنوب أفريقيا

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء إجراءات سفر ثنائي الفريق أشرف بن شرقي السلوفيني نيجك جراديشار مع بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ورفضت سفارة جنوب أفريقيا منح استثناء للنادي الأهلي لسفر محترفيه مع بعثة الفريق لخوض موقعة صن داونز الجنوب أفريقي لعدم وجود إقامة عمل في مصر.

وكانت السفارة منحت الأهلي استثناء في ديسمبر الماضي لسفر لاعبيه المغاربة لمواجهة أورلاندو بايرتس لكن السفارة ترفض منح الأهلي استثناء جديد لسفر المحترفين مع بعثة الأهلي.

وبدأت إدارة النادي الأهلي محاولات جديدة لحل الأزمة من أجل سفر جميع المحترفين أشرف بن شرقي وأشرف داري ويحيي عطيه الله وجاراديشار مع بعثة الفريق.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع سفارة جنوب أفريقيا للحصول على تاشيرة السفر ولكن حتى الآن لم تنتهي الإجراءات وهو ما يهدد سفر الرباعي مع بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا غيابهم عن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

حقيقة غياب محترفى الأهلي عن مواجهة صن داونز

قال مصدر داخل الأهلي إن التحركات مستمرة من أجل إنهاء أزمة تأشيرات اللاعبين الأجانب من أجل الحصول على تصاريح العمل الخاصة بهما لاستكمال إجراءات استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا لمرافقة الفريق لخوض مباراة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ضرب الأهلي موعدا ناريا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي المارد الأحمر فريق الهلال السوداني في ربع النهائي بالفوز بهدف في لقاء الإياب يوم الثلاثاء الماضي .

تأهل الأهلي لنصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل تخطي صن داونز فريق الترجي الرياضي التونسي بعدما تمكن من فرض التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي برادس بعدما حقق الفوز ذهابا في جنوب أفريقيا بهدف.

صن داونز يصطدم بالأهلي

ويضرب صن داونز موعدًأ مع النادي الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في بريتوريا.