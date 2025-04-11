الكشف عن راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول بعد تجديد عقده

أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار رسميًا على التكهنات التي دارت حول مستقبله الكروي، وذلك بتوقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2027.

وكان عقد محمد صلاح القديم ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، قبل أن يعلن النادي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع الفرعون المصري لموسمين إضافيين.

وفي تصريحات حصرية للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، سعادته بتمديد إقامته في ملعب أنفيلد، مشيرًا إلى أن العقد الجديد يمتد حتى عام 2027، ليستمر داخل قلعة أنفيلد، بعدما قضى حتى 8 مواسم.

راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

ورغم أن ليفربول لم يكشف رسميًا عن التفاصيل المالية بعد تجديد عقد صلاح، إلا أن تقارير صحفية بريطانية موثوقة، أبرزها لصحف «ديلي ميل»، و«ذا أثليتك»، و«ذا صن»، و«ميرور»، كشفت عن الأرقام التي تجعل من محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي العريق.

وبحسب هذه التقارير، يتقاضى نجم منتخب مصر راتبًا أسبوعيًا قدره 400 ألف جنيه إسترليني، متجاوزًا بذلك راتبه السابق الذي كان يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتشير الحسابات إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه صلاح خلال مدة العقد الجديد سيصل إلى نحو 41.6 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح

وبعد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، فإنه يأتي في المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويعد هذا التجديد بمثابة انتصار كبير لجماهير ليفربول وإدارة النادي، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى تلقي صلاح عروضًا مالية مغرية للغاية من أندية الدوري السعودي.

محمد صلاح يستمر في دائرة الأضواء الأوروبية

وذكرت مصادر صحفية أن أحد الأندية السعودية قدم عرضًا لهداف الريدز محمد صلاح براتب سنوي يقارب 130 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النجم المصري فضل البقاء في أضواء الأندية الأوروبية الكبيرة للحفاظ على مسيرته الكروية المتميزة، والسعي لتحقيق حلمه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

بهذا التوقيع، يضمن ليفربول استمرار محمد صلاح أحد أهم أعمدته الهجومية وأكثر لاعبيه تأثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات لحمر الميرسيسايد، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.