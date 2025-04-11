مسؤولة في أكشن إيد: التدهور الإنساني في غزة نتيجة للصمت الدولي والدعم العسكري لإسرائيل

أكدت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، أن التدهور الإنساني المستمر في قطاع غزة يرجع إلى الصمت الدولي المطبق والدعم العسكري المقدم لإسرائيل، مشيرة إلى أن الهجمات على المستشفيات في غزة تتم باستخدام أسلحة أمريكية، وهو ما يعكس الدعم العسكري المقدم من الدول الكبرى.

وأضافت «الجعفري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصحافة العالمية" من تقديم الإعلامية منى عوكل ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دعمًا سياسيًا أيضًا من خلال عدم ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، التي نصت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن ما يحدث في غزة يشكل استهدافًا مباشرًا للمدنيين ويعتبر خرقًا واضحًا لكافة قوانين الحرب الدولية، موضحة أن القطاع يشهد إغلاقًا كاملًا، مع حصار مستمر على مدار 42 يومًا، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن أن هذه الظروف تعكس فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات جدية لوقف المأساة الإنسانية في غزة.