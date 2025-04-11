ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤولة في أكشن إيد: التدهور الإنساني في غزة نتيجة للصمت الدولي والدعم العسكري لإسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، أن التدهور الإنساني المستمر في قطاع غزة يرجع إلى الصمت الدولي المطبق والدعم العسكري المقدم لإسرائيل، مشيرة إلى أن الهجمات على المستشفيات في غزة تتم باستخدام أسلحة أمريكية، وهو ما يعكس الدعم العسكري المقدم من الدول الكبرى.

وأضافت «الجعفري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصحافة العالمية" من تقديم الإعلامية منى عوكل ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دعمًا سياسيًا أيضًا من خلال عدم ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، التي نصت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن ما يحدث في غزة يشكل استهدافًا مباشرًا للمدنيين ويعتبر خرقًا واضحًا لكافة قوانين الحرب الدولية، موضحة أن القطاع يشهد إغلاقًا كاملًا، مع حصار مستمر على مدار 42 يومًا، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن أن هذه الظروف تعكس فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات جدية لوقف المأساة الإنسانية في غزة.

إسرائيل أكشن إيد الدولية الدعم العسكري لإسرائيل القانون الدولي الانساني المجتمع الدولي المستشفيات في غزة فلسطين قرارات مجلس الأمن قطاع غزة محكمة العدل الدولية