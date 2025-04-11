"الزراعة" تستعد لموسم محصول القطن وتتابع المحاصيل الاستراتيجية

تفقد الدكتور أحمد زرق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، وحدة إعداد وتجهيز فرمونات ومصائد آفات القطن بسنديون ووحدة اعداد وتجهيز مستلزمات رصد ذباب الفاكهة بقها كما اطمئن على منظومة مكافحة الآفات بمحافظة القليوبية حرصاً من وزارة الزراعة على الحفاظ على الحاصلات الزراعية الاستيراتيجية من آثار الآفات الزراعية واستعداداً لتوزيعها على مديريات الزراعة المختلفة في إطار البرنامج القومي لمتابعة اعمال مكافحة ذباب الفاكهة.

خطورة ذباب الفاكهة

وقال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات ان ذباب الفاكهة من الآفات الحجرية التي تصيب العديد من المحاصيل الزراعية خصوصاً محاصيل الفاكهة وتؤثر سلباً على المحاصيل التصديرية للفاكهة مما يعوق العمليات التصديرية والتي تسعى الدولة الى تنميتها لزيادة دخول المزارعين وذلك بعد سد احتياجات الاسواق المحلية من المحاصيل الزراعية ذات الفرص التصديرية الهامة ولذلك أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتماماً لهذه الافة بمتابعتها بالرصد والتوجيه بالعلاجات الجزئية في سبیل خفض استخدام المبيدات والحصول على ثمار خالية من ذباب الفاكهة اة احد اطوارها.

كبسولات فرمونات رصد آفات محصول القطن



كما تفقد سير العمل على تجهيز واعداد كبسولات فرمونات رصد آفات محصول القطن والتي سيتم توزيعها على مديريات الزراعات القطنية حيث تعد هذه المصائد الفرمونية أحد وسائل الانذار المبكر للآفات التي تصيب محصول القطن بالفحص والتحليل لاتخاذ القرارات المناسبة بأعمال المكافحة وتحديد بؤر الإصابة ولذلك يقوم الإدارة سنوياً بتوفير هذه المصائد والفرمونات وتشرف على توزيعها واستخدامها من خلال مهندسي المكافحة بالإدارات العامة لمكافحة الآفات والإدارات العامة للمناطق الستة.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات بعض حقول المحاصيل الشتوية من محصول القمح للاطمئنان على حالته وكذلك بعض زراعات الفاكهة من محاصيل الموالح وأيضا البصل وبعض زراعات الخضر من البطاطس والطماطم اجراء حوارات من المزارعين عن اهم المشاكل التي تواجههم.

و تابع حقول الفراولة التي تقوم الادارة بإطلاق المفترس الاكاروسي بها في إطار برامج المكافحة الحيوية التي تبنتها الإدارة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية وزيادة الفرص التصديرية لمحصول الفراولة منذ بداية موسم الزراعة.

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات السيد مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة ومدير عام المكافحة بالمديرية ومدير عام منطقة جنوب الدلتا وعدد من مهندسي المكافحة.

الاستعداد لموسم الزراعة الصيفي



وترأس رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات اجتماع موسع في مطلع هذا الأسبوع مع مديري عموم المكافحة لوضع الاستعدادات لموسم الزراعة الصيفي المقبل وتحليل الموسم الزراعي الشتوي لوضع الدروس المستفادة منه، ووجه بعمل اجتماعات من خلال الإدارة العامة لمكافحة الآفات وادارات المناطق مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة لشرح خطة مكافحة آفات القطن وخطة مكافحة دودة الحشد الخريفية لهذا الموسم ووجه ايضاً بالبدء في الدورات التوعوية للمزارعين وفقاً لبرنامج زمني يراعى فيه مواعيد الزراعة لحصول الذرة والقطن وباقي المحاصيل.

حيث قامت الإدارات بعقد 5 لقاءات في محافظات (الفيوم – بني سويف – سوهاج – أسيوط - الغربية) بإجمالي حضور 195 من مسئولي ومهندسي المكافحة بالمديريات خلال هذا الاسبوع وجاري استكمال اللقاءات بباقي المحافظات طبقا للبرامج المقررة.

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